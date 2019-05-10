شرطة البصرة تقبض على عصابة تروج العملة المزورة والمخدرات

2019/05/10 | 03:52

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(المستقلة)..كشف مصدر امني في مديرية الجريمة المنظمة في محافظة البصرة عن القاء القبض على عصابة تتكون من (6) نساء و (4) رجال في قضاء الزبير تقوم بترويج العملة المزورة فئة (100) دولار .

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان” مديرية الجريمة المنظمة في البصرة ووفق معلومات استخباراتية تمكنت من القاء القبض على عصابة خطيرة تتكون من (6) نساء و (4) رجال يقومون بترويج العملة المزورة فئة (100) دولار ، فضلاً عن بيع سيم كارت اتصالات غير مسجلة تم شرائها من محافظة اربيل ” .

واوضح ” ان العصابة تقوم ببيع سيم كارت الاتصالات والتي تستخدم للابتزاز والتهديد ، لافتاً الى مديرية الجريمة المنظمة استطاعت ايضاً ضبط مواد مخدرة وكريستال بحوزة المتهمين حيث يقومون بتعاطيها وترويجها” .

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