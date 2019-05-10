جورج قرادحي في لفتة تكريمية لشخصيات مصرية

2019/05/10 | 04:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جورج قرادحي في لفتة تكريمية لشخصيات مصريةيطل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي يومياً في رمضان من خلال برنامجه الجديد "اسم من مصر" الذي يعرض على "أون إي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"دي إم سي".ويعد البرنامج مسابقة على المستوى الشكلي، ولكن في المضمون سيكتشف المشاهد أنها مسابقة سهلة جدًا، إذ يستهله قرداحي في سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية ما من دون ذكر اسمها، وفي نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منها المشاهد اسم صاحب القصة التي وردت في الحلقة.ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه، إذ يذهب قرداحي إلى الفائزين في بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه.أما في المضمون فهذا البرنامج لفتة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر، من خلال ما حققته في حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، ويختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بتفوقه.

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