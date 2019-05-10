2019/05/10 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ترجمة محمد وذاح

نشرت شبكة الـ"CNN" الأمريكية، مقالاً مطولاً للكاتب الأمريكي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط (تيرينس وارد)، بعنوان "رسالة مروعة لعمليات الإعدام السعودية".

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