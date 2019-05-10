سارة التونسي أم أصغر من ابنتها في مسلسل حكايتي

2019/05/10 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة التونسي أم أصغر من ابنتها في مسلسل حكايتيتسببت الممثلة سارة التونسي في تعرض مسلسل "حكايتي"، لبعض الانتقادات بسبب تجسيدها دور والدة ياسمين صبري، حيث بدت الممثلة التونسية أصغر سنا من النجمة المصرية، ولم يفلح المكياج والتجاعيد المصطنعة في جعلها تبدو أكبر سنا.

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