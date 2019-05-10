2019/05/10 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يطالب بمحاكمة جون كيري بعد "نصيحته لإيران"

اعتبر الرئيس دونالد ترامب، أنه يتعين محاكمة وزير الخارجية السابق جون كيري، لقيامه بانتهاك قانون لوغان من خلال محادثاته مع إيران.

وقال ترامب في تصريح صحفي بالبيت الأبيض: "لقد انتهك جون كيري قانون لوغان..



إنه يتحدث إلى إيران وعقد العديد من الاجتماعات والعديد من المكالمات الهاتفية وهو يخبرهم بما يجب عليهم فعله.



هذا انتهاك صارخ لقانون لوغان."

ورداً على ذلك، قال مات سامرز المتحدث باسم كيري لموقع بوليتيكو إن "كل شيء قاله الرئيس ترامب اليوم هو مجرد خطأ، هذا كل ما في الأمر".

وأضاف سامرز: "لقد أخطأ ترامب فيما يتعلق بالوقائع والقانون، وللأسف كان مخطئًا بشأن كيفية استخدام الدبلوماسية للحفاظ على سلامة أميركا".

وذكر أن كيري "ساعد في التفاوض على اتفاق نووي يعمل على حل مشكلة مستعصية.



لقد دعمه العالم آنذاك وما زال يدعمه".

وعبر سامرز عن أمله في أن "يركز الرئيس على حل مشكلات السياسة الخارجية لأميركا بدلاً من الهجوم الاستعراضي على من سبقه".

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