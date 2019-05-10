2019/05/10 | 06:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة المصرية توجه بطلاء واجهات المباني بلون واحد وتحدد المهلة

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حرص حكومته على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد أعمال الرقابة على الأسواق، وإلزام المواطنين بإكساء واجهات مبانيهم بلون واحد.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، على أهمية توفير السلع الغذائية للمواطنين والاطمئنان على طرح كميات إضافية منها، خاصة اللحوم والدواجن، وتوزيعها في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

وتابع رئيس الوزراء: "خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الحجر الأحمر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".

وكلف مدبولي، رؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة، التي لم يتم إكساء واجهاتها، بإلزام سكانها بكافة أعمال التغليف والدهان، وأن يتم اختيار اللون البيج بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة حتى نهاية العام الجاري، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم قطع الخدمات تدريجيا لحين الالتزام بتطبيق القرار.

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