“نريد لقاءهم”.. هل تغير موقف ترامب تجاه إيران؟

2019/05/10 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته لا تنوي إيذاء طهران بل تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معها، في تحول سريع

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