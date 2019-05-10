الحظر الأميركي على إيران يشمل الحديد والألمنيوم.. والعين على الفستق والسجاد

2019/05/10 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – وسعت الولايات المتحدة من دائرة القطاعات التي تشملها قائمة العقوبات على إيران، لتطال الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس بعد النفط بما

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