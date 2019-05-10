2019/05/10 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي العام المقبل

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انها تسعى لشمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي مطلع العام المقبل 2020.

وأكد وزير العمل باسم عبد الزمان خلال لقائه رئيس اتحاد نقابات عمال العراق علي رحيم وعدد من العمال المتقاعدين "سعي الوزارة الجاد الى شمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي مطلع عام 2020، والعمل على تحسين اوضاعهم المعيشية والاهتمام بهذه الشريحة من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الكافية لها".

وأضاف عبد الزمان ان "مجلس إدارة صندوق الضمان سيتحمَّل رسوم مراجعات العمال المضمونين للمؤسسات الصحية، مشيرا الى تقديم الدعم للقطاع الخاص سيكون له تأثير كبير في تخفيف الضغط والتوجه نحو القطاع العام لما يتضمنه من امتيازات تقاعدية مشابهة لامتيازات تقاعد موظفي القطاع الحكومي".

وبين ان "الوزارة تقف على مسافة واحدة مع جميع الاتحادات والنقابات العمالية، داعيا الى التنسيق المشترك بينها لحل جميع الاشكاليات، لافتا الى ان الوزارة لديها افكار ومقترحات للنهوض بواقع هذه الشريحة".

وردا على مطالبة رئيس اتحاد عمال العراق بمفاتحة مجلس الوزراء للموافقة على اضافة مبالغ مالية ضمن الموازنة المقبلة لتحسين واقع العمال المضمونين، بين وزير العمل ان "الوزارة تعمل على تحقيق جميع مطالب عمال العراق من اجل حياة فضلى لهم، كما ان لديها افكاراً ومقترحات للنهوض بواقع هذه الشريحة، ومنها مفاتحة مجلس الوزراء لزيادة منحة العمال ابتداء من مطلع العام المقبل".

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