2019/05/10 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكربولي يؤكد وجود جهات امنية كبيرة تتدخل بملف نينوى

أكد عضو مجلس النواب محمد الكربولي، عن وجود جهات امنية كبيرة تتدخل بملف محافظة نينوى وترهب بعض اعضاء مجلسها.

وقال الكربولي في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "معايير الديمقراطية في كل دول العالم تلزم المؤسسات الأمنية بأن لا تتدخل بالسياسة".

وأضاف "لكن بعض العناوين الأمنية الكبيرة تصر على التدخل في ملف محافظة نينوى وتحاول ترهيب المخلصين من أعضاء مجلس المحافظة للوقوف بالضد من رغبة أهلها".

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