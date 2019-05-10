جمعية التضامن الإسلامي تبدأ برنامجها الرمضاني السنوي في جامع الشيخ عباس الكبير‎

2019/05/10 | 08:26

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وكالات:

بدأت جمعية التضامن الإسلامي في محافظة ذي قار أمس الثلاثاء اليوم الأول من برنامجها الرمضاني السنوي في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط مدينة الناصرية.

وتضمنت الفقرة ا

وكالات:بدأت جمعية التضامن الإسلامي في محافظة ذي قار أمس الثلاثاء اليوم الأول من برنامجها الرمضاني السنوي في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط مدينة الناصرية.

وتضمنت الفقرة الأولى من البرنامج الرمضاني إقامة محاضرة دينية للخطيب الحسيني الشيخ عادل الجابري تناول فيها حديث النبي(ص) حين سئل عن أفضل أعمال الشهر فقال(ص) "الورع عن محارم الله".

وبين الجابري أن السبب في ذلك يعود إلى أن الورع والكف عن المحارم عنوان يجمع كل العناوين التي أمر الله تعالى الإنسان بالابتعاد عنها وعدم ارتكابها وهي المحرمات التي حرمتها الشريعة الإسلامية.

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