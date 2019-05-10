صحفي عراقي يهاجم

2019/05/10 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مشرق عباس الصحفي العراقي ، الذي يشرف على موقع ناس نيوز الاخباري ، المقرب من الرئيس العراقي برهم صالح تغريدة على صفحته في موقع تويتر وصف فيه برنامج يقدم مبالغ مالية على العراقيين بانه "سخيف".

وبدأ مشرق عباس تغريدته بالقول "بما انو اني اليوم سهران ما ادري ليش" ، حيث اراد الصحفي ان يقول انه سهران ليس من أجل تناول السحور للصوم.

ثم اكمل تغريدته بالقول "عيني mbc عراق / قصة توزيع 250 الف عراقي (200 دولار ) على الناس اللي تلتقوهم ببرنامج ما (اعتزازي بالاعلاميبن القائمين عليه) مخجلة ، وغير صحيحة ، وبين قوسين (سخيفة) والكارثة انها في العرف الاعلامي مرفوضة وتعتبر (رشوة) منو كلكم هذا الصح بالعراق!".

واضاف بعدها "للتوضيح: لا اكشف سرا فالبرنامج بالفعل يوزع بشكل علني ومصور ومعروض في الشاشة 200 دولار لكل من يلتقيهم!".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قرر اغلاق النسخة العربية لموقع خندان ثم افتتاح موقع باسم ناس يضم كوادر كانت يوماً في قناة ان ار تي قبل تسريحهم.

يشار الى ان موقع ناس باللغات العربية والكردية.

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