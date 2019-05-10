الرافدين يجدد دعوته لوزارات ومؤسسات الدولة الى توطين رواتبها

2019/05/10 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جدد مصرف الرافدين دعوته وزارات ودوائر الدولة إلى توطين رواتب موظفيها لدى المصرف والاستفادة من السلف والتسهيلات المالية المقدمة من قبل المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "عملية توطين رواتب موظفي الدولة يكون عبر إصدار أدوات الدفع الالكتروني {الماستر كارد} التي من خلالها يتم منح الموظف راتبه الكترونيا بعيداً عن التعامل الورقي".وأشار الى، ان "هذه الخطوة تعود بالمنفعة على الموظف والتي من خلالها يتم توزيع السلف الشخصية له".انتهى

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