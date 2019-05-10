اعتقال مغربي في الناصرية والإشتباه بعجلته

2019/05/10 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط سيارة مفخخة يقودها مغربي الجنسية في مدينة الناصرية.

وذكر بيان لها ان "شرطة ذي قار ومن خلال تنفيذ الخطة الخاصة بحماية المواطنين وممتلكاتهم في شهر رمضان حامت الشكوك حول أحد الأشخاص المتواجدين في الكراج الموحد بمدينة الناصرية بعد متابعة من قبل مفارز قسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب".وأضاف "بمساندة من مفارز ودوريات النجدة وحماية المنشآت استطاعت القوة القاء القبض على مشتبه به مغربي الجنسية ومقيم في العراق وبعد اجراء الفحص على سيارته من قبل خبراء المتفجرات ومفارز إدارة وتدريب الكلاب البوليسية لم يؤشر أي شيء وموقفها سليم".ولفت البيان الى "اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المشتبه به وسيتم تدقيق موقفه الجنائي والأمني من خلال الأجهزة الأمنية في الاستخبارات" داعيا "مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية عدم الانجرار خلف الدعايات والشائعات المغرضة التي تحاول اثارة الهلع لدى المواطنين".وطمأنت قيادة شرطة ذي قار والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية العاملة في المحافظة "انها لن تدخر جهدا للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".انتهى

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