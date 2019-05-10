2019/05/10 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين يدعو دوائر الدولة للإستفادة من تسهيلاته المالية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يدعو دوائر الدولة للإستفادة من تسهيلاته المالية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).