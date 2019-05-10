تشيلسي وأرسنال ثاني نهائي إنجليزي في الدوري الأوروبي لكرة القدم

2019/05/10 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو ثاني نهائي بين ناديين إنجليزيين

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