ما السعادة..؟

2019/05/10 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تصدق بأن أحدا لا ينقصه شي..

تأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع..

لا سعيد إلا من أسعده الله

فالله هو الذي أضحك وأبكى

وهو الذي أسعد وأشقى

وهو الذي

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