2019/05/10 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، ان الحكومة مطالبة باعلان موقفها من تزايد الانتهاكات الاميركية للسيادة العراقية، موضحة ان اميركا انتهكت اتفاقية الاطار الاستراتيجي وعلى الحكومة بيان عدد تلك القوات والحاجة اليها من عدمها.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اميركا تنتهك السيادة العراقية من خلال قيامها بعمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: الحكومة مطالبة باعلان موقفها من الانتهاكات الاميركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: الحكومة مطالبة باعلان موقفها من الانتهاكات الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).