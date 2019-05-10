تفجير جميلة.. صمت أمني وداعش تكشف هوية الإنتحاري

2019/05/10 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هز انفجار سوق منطقة جميلة في حي مدينة الصدر شمال شرق العاصمة بغداد، مساء أمس الخميس لكن الروايات تضاربت بشأن ما إذا كان أسقط شهداء أو جرحى، فيما أعلنت عصابات داعش الارهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وأبلغ العقيد بالشرطة جمال حميد رويترز بأنه تم العثور على طرد على جانب طريق قرب سوق وقام بتفجيره فريق مشترك من الشرطة والجيش أرسلته قيادة عمليات بغداد.



وأضاف أنه لم يصب أحد في الانفجار.وقال إن "بيانا سابقا أصدرته قيادة عمليات بغداد تحدث عن تفجير انتحاري وسقوط عدة شهداء صدر بطريق الخطأ".وذكر ذلك البيان أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا وسط قوات الأمن.وقالت وسائل إعلام محلية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص استشهدوا.



فيما أعلنت داعش الارهابية مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن انتحاريا فجر حزاما ناسفا في مدينة الصدر فقتل ثمانية أشخاص.وأضافت داعش في بيان بثته وكالة أعماق التابعة له "هاجم {جراح الكردي} تجمعا للشيعة في سوق جميلة داخل مدينة الصدر شرق بغداد بحزام ناسف فجره وسطهم، ما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 10 آخرين من الشيعة" وفقاً للبيان.واستغرب ناشطون ووسائل إعلام محلية "الصمت المطبق" للسلطت الأمنية في قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني من عدم التعليق او بيان وكشف تفاصيل الانفجار - حتى الآن- انتهى

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