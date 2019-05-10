​نائب يقترح 'خطوة امثل' لمنع سقوط حكومة عبد المهدي

2019/05/10 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، ان تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان على أرض الواقع، بعيدا عن تحقيق المكاسب الشخصية والحزبية والطائفية والمزايدات السياسية هي الخطوة الامثل لدعم حكومة عادل عبد المهدي والحفاظ على ديمومتها ومنعها من السقوط.

وقال بختيار شاويس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب خطا خلال الأيام الماضية خطوتين مهمتين، وهما التصويت على عدد من مشاريع القوانين، وانتخاب الهيئة الرئاسية لعدد من اللجان البرلمانية، وهذا يضع المجلس على مسار عمله الطبيعي ليمارس مهمتيه الأساسيتين وهما تشريع القوانين والرقابة بصورة فعلية".

واضاف شاويس، ان "مجلس النواب بغية الخروج من وضعه المزري، فهو بحاجة الى عدة خطوات مهمة اولها من الناحية التشريعية، من خلال التركيز على تشريع القوانين التي تحظى بالأولوية بالنسبة للمجتمع العراقي، والتي تتمثل في القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد والاصلاح الإداري والخدمات وتطوير الزراعة والصناعة والاستثمار والاعمار"، لافتا الى انه من الناحية الرقابية، على اللجان البرلمانية الخروج من أسلوب العمل التقليدي وايجاد آليات عمل جديدة، فالدستور أعطى الصلاحية لها لمراقبة عمل الحكومة".واشار شاويس الى، انه "إذا كانت حكومة عادل عبدالمهدي هي آخر فرصة لإنقاذ العملية السياسية ومن واجب القوى السياسية دعمها ومساندتها لديمومتها وعدم سقوطها، فإن الجزء الأساس من هذا الواجب يقع على عاتق البرمان ومهامه الدستورية، وهذا مرتبط بتفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان على أرض الواقع، بعيدا عن تحقيق المكاسب الشخصية والحزبية والطائفية والمزايدات السياسية".وكان مجلس النواب حسم خلال الجلسات الاخيرة له، رئاسة عدد من اللجان البرلمانية المهمة كالامن والدفاع والقانونية والمالية والاقتصاد ولجان اخرى، اضافة الى تشريع عدد من القوانين من بينها قانون المرور وقانون استرداد الاموال المهربة.

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