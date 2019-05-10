اعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم بالدكة العشائرية في بغداد

2019/05/10 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم بالدكة العشائرية.

وذكى بيام لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهم وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الغزالية”.





وأضاف، “كما تمكنت قوة من اللواء (45) فرقة المشاة الحادية عشر وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد من اعتقال متهمين اثنين أحدهم وفق المادة (421 خطف) في منطقة حي اور والأخر وفق جرائم السرقة ضبط بحوزته دراجة من نوع (تك تك) مسروقة ضمن سيطرة الحميدية، فيما تم اعتقال متهم بالقتل العمد في منطقة المدائن، ومتهم آخر بالدكة العشائرية في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، من قبل قواتنا الأمنية في اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشر”.

وأكد البيان، “إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

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