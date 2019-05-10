مجلس مكافحة الفساد يطالب من يتهم المسؤولين بتقديم الأدلة خلال أسبوعين

2019/05/10 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب المجلس الاعلى لمكافحة الفساد من يتهم المسؤولين بتقديم الأدلة خلال أسبوعين.





وقال النائب السابق ماجد شنكالي في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يطالب من يتهم المسؤولين بالفساد بتقديم الادلة خلال اسبوعين والا سيكون من حق المجلس ملاحقته قانونيا”.





وأضاف، “الدليل ساطع كالشمس لايملكون قوت يومهم قبل2003 واليوم يملكون مواكب للسيارات واملاك بالمليارات، من اين وكيف حصلوا على هذه الاموال؟؟؟ من الراتب!!!”.





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