سلام الشمري يطالب بالحد من الافطار العلني احتراما لقدسية الشهر الفضيل

2019/05/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري الى تفعيل الاجراءات الحكومية الخاصة بشهر رمضان المبارك.وقال في بيان صحفي ان ” مايراه المواطن في الشارع عدم وجود اي اجراءات للحد من الافطار العلني ، والذي بات امرا طبيعيا في المحافظات والمدن مع غياب واضح للاجهزة المعنية للحد منه “.واضاف الشمري ان” المواطن […]

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