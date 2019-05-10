وزير الشباب يعلن من الموصل انطلاق العمل في المدينة الرياضية نهاية 2019

2019/05/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، ان العمل في المدينة الرياضية بمدينة الموصل سينطلق نهاية 2019.





وقال العبيدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الخميس، مع رئيس خلية الأزمة في محافظة نينوى مزاحم الخياط، حضره “النور نيوز”، ان “العمل في مدينة الموصل الرياضية سيبدأ في شهر ايلول او تشرين الاول المقبلين بمدة انجاز سنتين، وتضم المدينة الرياضية ملعبا بسعة 30 الف متفرج ، فضلاً عن ملعبين للتدريبات وقاعة مغلقة متعددة الاغراض ومساحات اخرى يمكن استثمارها لأغراض رياضية عدة”.





وأضاف، انه “تم الاتفاق على مباشرة المحافظة لاعادة العمل بملعب الادارة المحلية في الموصل كونه اصبح تابعاً لها على وفق قرار نقل الصلاحيات”.





وكشف وزير الشباب والرياضة، ان “الوزارة لديها برامج حقيقية وتسعى للوصول الى نتائج مرجوة بعيدا عن الوعود، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وخلية الازمة في المجالات الهندسية والادارية والفنية والمالية من اجل انتقال سلس للصلاحيات مع عمل دؤوب لمديرية شباب ورياضة نينوى، وستصل لجنة متخصصة من الوزارة يوم الاحد المقبل لرسم الخطة السنوية للمديرية”.





وتابع، “ناقشنا كيفية تفعيل الانشطة والفعاليات ونحتاج الى منشآت وبنى تحتية لاقامة هذه الفعاليات الشبابية والرياضية وتسويقها داخليا وخارجيا، لاسيما ان نينوى تحتضن جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي، وعانت كثيرا قبل ان تستعيد عافيتها ويعود الامن والامان والاستقرار اليها”.

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