فنان عراقي يرد على خبر وفاته

2019/05/10 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الفنان العراقي عبد الستار البصري، الاثنين، القائمين على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي ادعت عبر اخبار نشرتها افادت بوفاته.وقال البصري، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تنشر، منذ يومين، خبرا يتضمن وفاة الفنان عبد الستار البصري في احدى مستشفيات السليمانية".واضاف البصري، أن "هناك صفحات تعمد على نشر هذا الخبر الكاذب للمرة الثانية"، متسائلا "هل هناك عداء شخصي بيني وبين هذه الصفحات؟".

ودعا البصري، "كافة وسائل الاعلام للابتعاد عن الاخبار الكاذبة، كونها تؤثر بشكل سلبي على ثقافة المجتمع".مقالات ذات صلةيذكر ان بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت منذ يومين خبر وفاة الفنان عبد الستار البصري في احدى مستشفيات السليمانية، ولاقى هذا الخبر انتشارا وصدمة من محبي الفنان.

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