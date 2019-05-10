الرافدين يدعو دوائر الدولة للإستفادة من تسهيلاته المالية

2019/05/10 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، دعوته وزارات ومؤسسات الدولة الى توطين رواتبهم لدى المصرف والاستفادة من السلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، "نجدد دعوتنا وزارات ودوائر الدولة إلى توطين رواتب موظفيها لدى المصرف والاستفادة من السلف والتسهيلات المالية المقدمة من قبل المصرف".وأوضح أن "عملية توطين رواتب موظفي الدولة يكون عبر إصدار أدوات الدفع الالكتروني (الماستر كارد) والتي من خلالها يتم منح الموظف راتبه الكترونيا بعيدا عن التعامل الورقي".

واشار الى ان "هذه الخطوة تعود بالمنفعة على الموظف والتي من خلالها يتم توزيع السلف الشخصية له".

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