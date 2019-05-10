مجلس بغداد يكشف عن خطة لاكساء وتأهيل 20 طريقاً في المعامل

2019/05/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..كشف مجلس محافظة بغداد، الجمعة، عن اعداد خطة متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي في قضاء الزوراء (المعامل)، لافتاً الى ان الخطة المعدة لعام 2019 تضمنت تأهيل واكساء 20 طريقاً يربط مناطق القضاء المذكور مع بعضها.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي ف تصريح لـ /المعلومة/، ان “الخطة الخدمية لعام 2019 وخاصة لقضاء الزوراء […]

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