ركلات الترجيح تحسم مباراة تشيلسي وانتراخت فرانكفورت

2019/05/10 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية "لندن" وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب قبل أسبوع في ألمانيا.

البداية التهديفية كانت من أصحاب الأرض، وسجل روبن لوفتوس تشييك الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 28.

وعادل النتيجة لوكا يوفيتش لإنتراخت فرانكفورت في الدقيقة 49.

انتهىع.س

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