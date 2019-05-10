عشرة ملايين امريكي يوقعون على طلب للكونغرس لسحب الثقة من ترامب

2019/05/10 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعرض النائبان الديمقراطيان، رشيدة طليب وآل غرين، وممثلو بعض المنظمات ومن بينها "موف اون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونغرس مفتاح "يو اس بي" يتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كتب عليها "ترامب يجب أن يرحل"، قال غرين " بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم".

من جهتها، دعت رشيدة طليب، التي تطالب بإقالة ترامب منذ أشهر، إلى " مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلادنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح".

وكانت طليب، العضو في مجلس النواب منذ يناير، قد قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ترامب ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

ويسود التوتر منذ أسابيع، الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ولها دوافع سياسية.انتهى ع.س

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