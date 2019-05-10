اكثر من 10 ملايين امريكي مع عزل ترامب

2019/05/10 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع أكثر من عشرة ملايين أمريكي، بشكل إجمالي، على عرائض تطلب من الكونغرس، بدء عملية سحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب وعزله عن السلطة.وعرض النائبان الديمقراطيان، رشيدة طليب وآل غرين، وممثلو بعض المنظمات ومن بينها “موف اون” و”ويمنز مارش”، أمام مبنى الكونغرس مفتاح “يو اس بي” يتضمن هذه العرائض.وأمام لوحة كتب عليها “ترامب […]

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