مصرف الرافدين يجدد دعوته وزارات ومؤسسات الدولة لتوطين رواتب موظفيها والاستفادة من السلف الشخصية

2019/05/10 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مصرف الرافدين دعوته وزارات ودوائر الدولة الى توطين رواتب موظفيها لدى المصرف والاستفادة من السلف والتسهيلات المالية المقدمة من قبله .وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف ان” عملية توطين رواتب موظفي الدولة تكون عبر اصدار ادوات الدفع الالكتروني ( الماستر كارد ) والتي من خلالها يتم منح الموظف راتبه الكترونيا بعيدا عن التعامل الورقي”.[…]

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