الاسدي يدين تفجير جميلة ويدعو الأجهزة الأمنية لرفع مستوى التأهب واليقظة

2019/05/10 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان النائب عن تحالف البناء أحمد الأسدي، التفجير الذي استهدف أسواق

جميلة شرقي بغداد، مطالباً الأجهزة الأمنية برفع حالة التأهب

واليقظة.

وافاد الاسدي في بيان بان يد الاجرام التكفيري امتدت مرة اخرى

لتستهدف المواطنين الصائمين العزل بتفجير ارهابي ، مشددا على ضرورة

رص الصفوف واليقظة والوقوف بوجه أولئك المجرمين ، وطالب

الاسدي"القوى الامنية بكافة اجهزتها رفع مستوى التأهب والاستعداد

خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها المنطقة".



وكانت منطقة

جميلة قد شهدت مساء الخميس تفجيراً انتحارياً بحزام ناسف أسفر عن

استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

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