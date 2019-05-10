الكعبي يطالب باتخاذ إجراءات استباقية حازمة لمنع اي حراك للإرهاب

2019/05/10 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الحكومة

والجهات الأمنية بمختلف صنوفها سيما قيادة عمليات بغداد باتخاذ

إجراءات أمنية استباقية عاجلة وحازمة.

ودعا الكعبي في بيان، الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمنع

اي حراك للإرهاب والخلايا النائمة التي تحاول جاهدة استغلال استقرار

الظروف الأمنية خلال شهر رمضان". واضاف إنه يتوجب ايضا على

وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الاخبار واستقاء المعلومات

من مصادرها الحقيقية .

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