الأمن التركي يضبط 123 كيلو غراماً من الهيروين شرقي البلاد

2019/05/10 | 10:23

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بغداد اليوم- متابعة

ضبطت القوات الأمنية التركية، الجمعة (19 أيار 2019)، 123 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة، في ولاية "وان" شرقي البلاد.

وقالت مديرية الأمن بالولاية، في بيان ، إن "عملية أمنية أسفرت عن ضبط شحنة مخدرات تقدر بـ123 كغ، بأحد البيوت في قضاء توشبا"

وأوضحت أن "قوات الأمن اعتقلت 3 من المشتبه بهم إثر العملية".

وأشارت المديرية إلى "مشاركة كلاب بوليسية في العملية، والتي كان لها دور في ضبط الكمية المذكورة من مادة الهيروين".

بغداد اليوم- متابعة

استهدفت القوات التركية المتمركزة في مدينة عفرين السورية، مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني/ الجناح السوري، في منطقة تل رفعت السورية، وقتلت نحو 24 من مقاتليه.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن ذلك "جاء ر

بغداد اليوم - متابعة

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إيران بالقول، إن بلاده سترد بسرعة وحسم على أي هجمات تشنها إيران أو وكلاؤها ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وجاء تصريح بومبيو في سياق إشارته إلى "تزايد التهديدات من

بغداد اليوم- متابعة

قال البيت الأبيض، الخميس (9 أيار 2019)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم ترشيح باتريك شاناهان، لمنصب وزير الدفاع بالاصالة.

وذكرت المتحدة باسم البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن "الرئيس ترامب يعت

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