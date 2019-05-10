قيادي بتحالف سائرون: ليس لدينا أي وزير في حكومة عبد المهدي

2019/05/10 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، أن تحالفه ليس لديه أي وزير في حكومة عادل عبد المهدي.

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