2019/05/10 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأمريكي: ضربة جوية تقتل 13 من مقاتلي داعش الإرهابي بالصومال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. الجيش الأمريكي: ضربة جوية تقتل 13 من مقاتلي داعش الإرهابي بالصومال) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. الجيش الأمريكي: ضربة جوية تقتل 13 من مقاتلي داعش الإرهابي بالصومال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).