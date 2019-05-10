شاويس: حكومة عبد المهدي آخر فرصة لإنقاذ العملية السياسية

2019/05/10 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بختيار شاويس النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، إن مجلس النواب خطا خلال الأيام الماضية خطوتين مهمتين، وهما التصويت على عدد من مشاريع القوانين، وانتخاب الهيئة الرئاسية لعدد من اللجان البرلمانية، وهذا يضع المجلس على مسار عمله الطبيعي ليمارس مهمتيه الأساسيتين وهما تشريع القوانين والرقابة بصورة فعلية.​

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