ليفربول يكافئ كلوب بـ

2019/05/10 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لم تتردد إدارة ليفربول الإنجليزي في تقديم عقد "ضخم" جديد لمدرب فريقها يورغن كلوب، بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة "مذهلة"، وتقديمه

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