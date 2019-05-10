حقوق الانسان.. تقاضي مجلس محافظة كركوك

2019/05/10 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم الجمعة، عن تحريكها دعوى قضائية الى رئاسة الادعاء العام ضد مجلس محافظة كركوك، بسبب مخالفتهم القانون في

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