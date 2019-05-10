واع / سعر الدولار في بورصة الكفاح

2019/05/10 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

10/05/2019 10:28:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد في ختام جلستها الأسبوعية 1200 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 ألفاً للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

أسعار العملات والذهب والنفط:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.23 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 130.00 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 612.25 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1285.33 دولار.

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 70.84 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 62.20 دولار

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