ضبط 6 شاحنات محملة بمواد غير خاضعة للتعرفة الكمركية في ديالى

2019/05/10 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الاجهزة الامنية في ديالى شحنة كبيرة من المواد المهربة غير الخاضعة للتعرفة الكمركية .وقال مصدر امني :” ان الاجهزة الامنية التابعة لشرطة ديالى ضبطت / 6 / شاحنات محملة بمواد مختلفة غير خاضعة للتعرفة الكمركية ” .واضاف :” ان شحنة المواد المضبوطة تم التحفظ عليها ، فيما تمت احالة سائقي الشاحنات الى […]

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