الصين: سنتخذ تدابير انتقامية ضد أميركا

2019/05/10 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

أعربت الصين، عن أسفها لقرار أمريكا بزيادة الرسوم الجمركية على بضائعها بقيمة 200 مليار دولار، فيما أكدت انها ستتخذ تدابير انتقامية

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان، ان “الصين تعرب عن أسفها لزيادة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائعها بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة”، مؤكدة :” سنضطر لاتخاذ تدابير انتقامية”.

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، مما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.

وفي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 بالمئة على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة اليوم الجمعة.

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