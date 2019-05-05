الرئيس البرازيلي السابق يسلّم نفسه للشرطة

2019/05/10 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ خطوة برس

سلم الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر نفسه إلى الشرطة في ساو باولو، غداة إصدار محكمة أمرا بإعادته إلى السجن.

ووصل تامر البالغ 78 عاماً إلى مقرّ السجن الفيدرالي في ساو باولو في موكب من عدة السيارات، قبل ساعتين على انتهاء المهلة المحددة له.

واتُّهم تامر بترؤس “منظمة إجرامية” حوّلت نحو 1,8 مليار ريال (460 مليون دولار) وقيادة مخطط للاحتيال وتبييض الأموال.

واعتُقل تامر في ساو باولو في مارس ووضع قيد حجز وقائي في ريو دي جانيرو، لكن قاضيا أمر بإطلاق سراحه، معللا حكمه بغياب المبرّرات القانونية لاحتجاز تامر.

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