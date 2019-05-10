أهم مشروع خدمي في بغداد على “أبواب مافيات الفساد والإبتزاز”

2019/05/10 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً لحسم مشروع (الخنساء) الاستراتيجي للمجاري الذي بات حلماً منذ التعاقد عليه عام 2007 ولم يتم انجازه لغاية اليوم، مبينة ان أهم مشروع في العاصمة بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات”.وقالت نصيف في بيان اليوم، ان “مشروع خط الخنساء الذي […]

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