2019/05/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4g6znKYGHNs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعلة لبرنامج المنتصف العملية السياسية بحاجة الى معارضة والكتل تبحث عن المكتسبات) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المعلة لبرنامج المنتصف العملية السياسية بحاجة الى معارضة والكتل تبحث عن المكتسبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).