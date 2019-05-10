اجتماع سري بقيادة ميسي يحسم القرار الأهم في برشلونة

2019/05/10 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن اجتماعا سريا جمع الثلاثي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز عقب الإقصاء المر الذي تعرض له برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

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