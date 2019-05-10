رسمياً.. إنتهاء موسم سواريز مع برشلونة

2019/05/10 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، فترة غياب الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم الفريق الكتالوني، عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "يعاني لويس سواريز من إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور كوجات والفريق الطبي بالنادي".وأضاف بيان برشلونة: "المهاجم الأوروجوائي سيغيب عن الملاعب بسبب الإصابة لفترة تمتد من 4 إلى 6 أسابيع".وتابع: "لن يتمكن سواريز من خوض المباريات الثلاث المتبقية لبرشلونة هذا الموسم، وهي أمام خيتافي وإيبار في الليجا وضد فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا".يذكر أن برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، بعد الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 0-4، الثلاثاء الماضي، في إياب الدور نصف النهائي، علمًا بأنه فاز في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة.انتهى

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