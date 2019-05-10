تحرير طفل مختطف واعتقال خاطفه بأيمن الموصل

2019/05/10 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت قيادة شرطة نينوى، الجمعة، بتحرير طفل مختطف واعتقال خاطفه بعد ربع ساعة من ارتكابه الجريمة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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