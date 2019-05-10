النجيفي: تسليح 50 قرية في نينوى خطوة جيدة ولكنها غير كافية

2019/05/10 | 11:42

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بغداد اليوم- نينوى

دعا القيادي في تحالف القرار، اثيل النجفي، الجمعة (10 أيار 2019)، الى مشاركة قوة التدخل السريع في ح...





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