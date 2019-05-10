سواريز يخضع لجراحة في الركبة

2019/05/10 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الخميس، أن مهاجمه لويس سواريز سيخضع لجراحة لعلاج مشكلة في غضروف الركبة.

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيغيب خلالها مهاجمه القادم من أوروغواي من أجل التعافي من آثار الجراحة، لكن من المرجح أن يغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري ضد خيتافي وإيبار.

ولم يتضح بعد موقف سواريز من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا يوم 25 مايو .

وشارك سواريز، الذي سجل 25 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لمدة 90 دقيقة في خروج برشلونة المذهل من دوري أبطال أوروبا على يد ناديه السابق ليفربول الذي عوض خسارته 3-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي ليتأهل بتفوقه 4-3 في النتيجة الإجمالية يوم الثلاثاء.

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